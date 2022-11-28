Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 465.38 eur/kzt 483.58

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 64.95
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Культура

    Домбристы поборются за звание лучшего исполнителя кюев в стиле «шертпе»

    28 Ноября 2022, 22:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Республиканский фестиваль традиционной музыки «Шертпе күй» пройдет в Алматы с 1 по 3 декабря 2022 года. Конкурс состоит из двух туров, участники исполнят пять произведений представителей традиционной школы «шертпе» и одну мелодию современного композитора по выбору участника. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

    «Главная цель мероприятия – широкая популяризация стиля «шертпе», поддержка молодых и перспективных исполнителей, а также повышение патриотизма и узнаваемости национальной культуры.

    Перед итоговым конкурсом была проделана большая подготовительная работа. С 16 сентября по 23 ноября поступило 45 заявок от именитых исполнителей кюев. Это молодежь в возрасте от 16 до 35 лет.

    По итогам фестиваля обладатель первого места получит 750 тысяч тенге, второго – 500 тысяч тенге, третьего места – 300 тысяч тенге. Также будут вручены специальные дипломы и премии. Обладатель гран-при получит 1 млн тенге», – сказал заместитель председателя Комитета по культуре Министерства культуры и спорта РК Данияр Алиев.

    Фото: gov.kz
    Алматы Культура Музыка
    Новости по теме
    Новости по теме
    Творческий вечер с участием казахстанских артистов прошел в Москве
    Опубликованы списки лауреатов Государственной молодежной премии «Дарын»
    Популярное
    1 Ермек Сагимбаев назначен председателем КНБ РК
    2 Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным
    3 Айбек Дадебаев назначен Управляющим делами Президента РК
    4 Марат Омаров назначен председателем Агентства по защите и развитию конкуренции
    5 Житель Темиртау осужден за пропаганду терроризма – КНБ РК
    Новости партнеров