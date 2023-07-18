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    Домбристы карагандинской музыкальной школы завоевали Гран-при международного конкурса

    18 Июля 2023, 21:07

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Ансамбль домбристов «Ақжелен» Карагандинской детской музыкальной школы № 2 удостоился Гран-при на XIII Международном этнокарнавале «Иссык-Куль собирает друзей – 2023», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата области.

    В конкурсе приняли участие более 400 детей из Австрии, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана. В рамках этнофестиваля прошли конкурсы в различных номинациях.

    В категории «Народный ансамбль» Гран-при завоевал ансамбль домбристов «Ақжелен» Детской музыкальной школы №2 – клуб ЮНЕСКО г. Караганды.

    Руководитель коллектива – Жәнібек Қазыбекұлы. Молодой специалист в школе работает уже третий год. За это время организовал два ансамбля – «Ақжелен» и «Әуен».

    «Ансамбль домбристов состоит из 10 учащихся с 5-го по 9-й класс, но в Кыргызстан отправились только шестеро. На конкурсе требовалось исполнить одно произведение кыргызского композитора Атая Огонбаева «Маш ботой» и второе – на выбор. Мы сыграли «Науаи» Дины Нурпеисовой. Это первая международная награда ансамбля «Ақжелен», но до этого он участвовал в республиканских и областных конкурсах, где тоже получал Гран-при», – рассказал Жәнібек Қазыбекұлы.

    Семиклассник Мейіржан Үменов на домбре играет уже 5 лет, в его репертуаре 20 кюев.

    «Конкурс был трудным, но мы смогли победить благодаря упорному труду и подготовке. Наш учитель научил нас способам исполнения кюев, водил на концерты. Мне очень понравилось в Кыргызстане: мы завели новых друзей, получили хороший опыт участия в конкурсах, прошли мастер-классы и путешествовали по стране», – поделился Мейіржан Үменов.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Культура Музыка Караганда
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