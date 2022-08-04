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    • Домбрист из Караганды завоевал Гран-при на международном конкурсе в Грузии

    4 Августа 2022 21:43

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Юный карагандиский домбрист стал обладателем Гран-при на международном конкурсе. Также его имя вошло в книгу «Золотые дети Казахстана», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    14-летний карагандинец Айбек Касымханов завоевал Гран-при на международном музыкальном конкурсе в Грузии. Он занимается домброй с шести лет.

    «Я учусь в Карагандинской специализированной музыкальной школе-интернате по классу пение с домброй. Мой руководитель – Азамат Тусипбеков. Принимал участие во многих областных, республиканских и международных конкурсах и фестивалях, а также в проекте «Қазақстан дауысы», занимал призовые места», – говорит Айбек Касымханов.

    На международный конкурс в Грузию юный музыкант попал после победы в Турции.

    «В прошлом году я принял участие в международном конкурсе в Алматы, там занял первое место, мне вручили путевку в Турцию. Там я тоже стал первым и получил приглашение для участия в международном музыкальном конкурсе в Грузии. В конце июля съездил туда, и очень удачно - я завоевал Гран-при. На следующий год планирую снова участвовать в музыкальном соревновании в Грузии, так как выиграл сертификат. В будущем хочу связать свою жизнь с музыкой. Буду прославлять нашу домбру и традиционные народные песни. После окончания школы в планах поступить в Казахскую национальную академию искусств в Алматы», – поделился домбрист.

    Айбек Касымханов в основном исполняет народные песни. На конкурсах в Турции и Грузии он представил «Бастау» и «Хәләулім». Имя Айбека Касымханова вошло в книгу «Золотые дети Казахстана».

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    #Карагандинская область #Культура #Соотечественники
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