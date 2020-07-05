Домбра зазвучала в сердце Великобритании

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – В преддверии Национального дня домбры стипендиат программы «Болашак» студент Университетского колледжа Лондона Айдар Айшабеков на знаменитой Трафальгарской площади в столице Великобритании исполнил кюи Курмангазы «Адай» и «Балбырауын», передает МИА «Казинформ».

По словам Айдара, домбра – культурное наследие казахского народа, о котором должны узнать как можно больше людей во всем мире. Так домбра и стала его спутницей в этом далеком путешествии к берегам Туманного Альбиона. По специальности Айдар – юрист, однако это не мешает ему виртуозно исполнять жыры, толгау, терме и кюи. Талант молодого казахстанца уже оценили сокурсники, которые то и дело просят его сыграть на домбре.

Несмотря на то, что улицы Лондона заметно опустели в связи с пандемией коронавируса, выступление Айдара в рамках флешмоба привлекло внимание жителей и гостей города. Были среди слушателей на Трафальгарской площади те, кто знаком с самым главным музыкальным инструментом казахов и национальной одеждой.

Среди зрителей мини-концерта Айдара оказался кенийский турист Йоби. Как выяснилось, он неоднократно приезжал в Казахстан и был очарован таинственной красотой его природы. Наслышан он также о богатой культуре и искусстве Великой степи.

«Очень приятно, что мне удалось в такой прекрасный солнечный день на Трафальгарской площади увидеть казахстанцев в национальных костюмах, играющих на домбре», - поделился впечатлениями Йоби.

Айдара поддержали сотрудники Посольства Казахстана в Великобритании.

Отметим, что подобный флешмоб был организован в других странах. Инициатор проекта Альянс казахстанцев за рубежом планирует подготовить специальный видеоролик и презентовать его через социальные сети.