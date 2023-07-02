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    Домбра олицетворяет душу нашего народа - Касым-Жомарт Токаев

    2 Июля 2023, 12:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев опубликовал на своей странице в Twitter поздравление с Национальным днем домбры, передает МИА «Казинформ».

    «Поздравляю всех с Национальным днем домбры! Этот древний музыкальный инструмент олицетворяет душу нашего народа, его традиции и культуру. Возвышая дух и славу нации, домбра стала нашим бесценным достоянием и национальным символом. Сделаем все возможное для популяризации домбры», – написал Глава государства.

    Как сообщалось ранее, ежегодно в первое воскресенье июля казахстанцы отмечают Национальный день домбры. В этом году праздник выпал на 2-е число.

    Национальный день домбры был утвержден в 2018 году Указом Президента. Праздник был утвержден для сохранения и возрождения национальной культуры и идентичности.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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