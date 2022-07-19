Домашний кинотеатр, телевизор и радио - что выбирают казахстанцы для развлечения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно данным обследования Бюро национальной статистики АСПиР РК, проведенного в 2021 году среди 11,7 тыс. домашних хозяйств, телевизор имелся в наличии у 99,9% респондентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Ranking.kz.

Домашний кинотеатр был у 2,5% респондентов, радиоприемник — у 4,5%, музыкальный центр — у 12,4%, спутниковая антенна — у 30,1%, видеокамера — у 4,2%, цифровой фотоаппарат — у 9,9%, ноутбук — у 52,8%, планшет — у 19,3%.

Среди перечисленных товаров развлекательного характера в сельской местности обеспеченность радиоприемниками оказалась выше, чем в городах - 6,2% против 3,5%. Такая же ситуация сложилась с музыкальными центрами (14,3% против 11,3%) и спутниковыми антеннами (62,4% против 12,4%).

Телевизорами домохозяйства страны в 2021 году были обеспечены на высоком уровне: практически во всех регионах обеспеченность составила все 100%. Исключением стали Акмолинская, Костанайская (по 99,8%) и Карагандинская (99%) области.

Домашние кинотеатры чаще всего имелись в наличии в домохозяйствах Павлодарской области (5,1% респондентов), реже всего — в Восточно-Казахстанской области (всего 0,5%).

Радиоприемники чаще всего наблюдались в домохозяйствах Атырауской области (12,1% участников опроса), реже всего — в Шымкенте (0,4%).

Музыкальные центры, видеокамеры, фотоаппараты, ноутбуки и планшеты чаще всего имелись в наличии у семей в Алматы, спутниковые антенны — у жителей Северо-Казахстанской области.

По итогам июня текущего года стоимость аудиовизуального оборудования и фотоаппаратуры, а также оборудования для обработки информации выросла за месяц на 4,4%, за год — на 5,5%.

В годовой динамике фотоаппараты подорожали сразу на 11,4% за год, телевизоры — на 6,7%, ноутбуки — на 3,4%, беспроводные наушники — на 3,1%.