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    Домашних животных проверяют на коронавирус в Азербайджане

    7 Апреля 2021, 15:29

    БАКУ. КАЗИНФОРМ - Институт продовольственной безопасности Азербайджана приступил к проведению научно-исследовательских работ, связанных с изучением распространения коронавируса среди домашних животных, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Института, данный проект имеет большую научную значимость с точки зрения выявления причин распространения возбудителя COVID-19 среди животных. В ходе исследования были взяты пробы у животных, находившихся в тесном контакте с людьми, у которых результат тестов на коронавирус оказался положительным или наблюдались симптомы ОРВИ (высокая температура, насморк, кашель, чихание, пневмония и пр.). В рамках проекта продолжается забор образцов у собак и кошек, обследованных в ветеринарных клиниках.

    Тем временем в Баку первым в мире стартовало клиническое исследование комбинированного применения российской вакцины «Спутник V» и англо-шведской вакцины AstraZeneca. Принять участие в мероприятие приглашены добровольцы старше 18 лет, которые должны сперва пройти предварительное обследование. Как отмечается, все риски, связанные с испытаниями, будут застрахованы. Тем не менее, пациентам предоставляется право выйти из программы на любом этапе.

    Напомним, с 18 января в Азербайджане в иммунизации уже приняли участие 982 291 человек, что составляет около 10% населения страны. Помимо китайской вакцины «CoronaVac» в Азербайджане планируют прививать людей российским «Спутник V» и другими зарубежными препаратами.

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    Здравоохранение Азербайджан Коронавирус в мире
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