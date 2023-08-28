Домашнее насилие: более 4 тысяч женщин обратились за помощью в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – С начала года по проблемам домашнего насилия по телефонам доверия в полицию обратилось более 4 тысяч актюбинских женщин, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

«С начала года более 4 тысяч женщин обратились за помощью в полицию по телефону доверия. Все они были проконсультированы инспекторами по защите женщин от насилия. В кризисные центры обратилось 250 пострадавших женщин. Также к уголовной ответственности по данной проблеме были привлечены 12 человек, к административной более - 2 тысяч актюбинцев», - говорит пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

Проблема домашнего насилия в отношении женщин очень актуальна. Для решения данного вопроса в департаменте полиции действует подразделение по защите женщин от насилия. Его цель – защита женщин от противоправных посягательств, оказание правовой помощи в вопросах предупреждения и пресечение фактов насилия.

Инспекторы по защите женщин от насилия есть не только в городе Актобе, но и районах. Это повышает оперативность реагирования на факты насилия в отношении женщин.

Сотрудники данного подразделения могут самостоятельно выносить защитные предписания в отношении правонарушителей, совершивших бытовое насилие, либо от которых исходит угроза его совершения. Кроме того, они совместно с местными исполнительными органами оказывают юридическую, психологическую, социальную помощь потерпевшим.

Стражи порядка просят жителей области своевременно сообщать о фактах насилия в сфере семейно-бытовых отношений. Чтобы остановить факт бытового насилия и привлечь нарушителя к ответственности, необходимо звонить на телефон службы полиции «102», а также на телефоны доверия «150».