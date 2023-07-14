Дома по программе «Нұрлы жер» строят в Бескарагайском районе области Абай

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В текущем году в районе планируется построить 35 двухквартирных жилых домов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата области Абай.

На сегодняшний день по району построено 10 двухквартирных жилых домов, ведется внутренний ремонт. Из них 4 дома в селе Бескарагай, 2 дома в селе Канонерка, 2 дома в селе Глуховка, 1 дом в селе Ерназар и 1 дом в селе Коянбай.

Ожидается, что жилье, построенное по государственной программы «Нұрлы жер», будет предоставлено гражданам, состоящим в очереди на жилье, а также представителям социально уязвимых слоев населения.

«Сегодня в нашем районе строится новое жилье, что безмерно радует общественность района. Я стою в очереди, как житель села Бескарагай. Я надеюсь, получить ключ от одного из этих новых построенных домов. Стоит отметить, что качество строящегося жилья очень высокое. Пусть таких проектов будет больше», - отметил в своем выступлении житель села Бескарагай Думан Кунгазин.

Сунгат Назаров, руководитель отдела архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бескарагайского района Абайской области отметил, что на строительство жилья государство выделило 890 млн тенге в этом году.

«При сдаче двухквартирных жилых домов, возводимых в 12 населенных пунктах района, из 276 очередников 70 будут обеспечены новыми домами. Ожидается, что общестроительные работы будут завершены в октябре текущего года», - уточнил он.