Дома по госпрограмме строят в райцентре СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В городе Сергеевка района Шал акына строят два 18-квартирных жилых дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В региональной службе коммуникаций рассказали, что дома возводят по Государственной программе «Нурлы жер». В каждом доме будет по 6 однокомнатных и 12 двухкомнатных квартир улучшенной планировки. Строительство обойдется в 436 млн тенге. Один из домов планируется сдать в эксплуатацию в ноябре.

«По двум объектам у нас завершены работы по монтажу плит, перекрытий подвальных помещений. Ведется кирпичная кладка второго этажа первого дома, монтаж котельной, подведен водопровод, электроснабжение. Начаты работы по устройству канализаций», - рассказал главный специалист отдела архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Шал акына Руслан Макашев.



Прораб подрядной организации ТОО «Заңғар-LTD» Александр Прокопьев говорит, что на объекте работают районные специалисты и привлечены рабочие из Петропавловска.

Жилье распределят среди очередников. Их в районе Шал акына насчитывается 216 человек.

Вчера на заседании областного акимата глава региона Кумар Аксакалов поднимал вопрос о своевременной сдаче домов в эксплуатацию, поскольку строительный период в регионе сравнительно короткий.

В этом году в Северо-Казахстанской области средства на строительство и реконструкцию объектов образования, здравоохранения, культуры и социального обеспечения, жилья и инженерно-коммуникационной инфраструктуры увеличили до 18,8 млрд тенге. В регионе планируют ввести в эксплуатацию 230 тысяч квадратных метров жилья.