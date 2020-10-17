Дома для своих работников строит крестьянское хозяйство в Бухар-Жырауском районе

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В селе Интумак Бухар-Жырауского района Карагандинской области строят десять новых домов. Крестьянское хозяйство помогает решить жилищный вопрос своим работникам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ожидается, что к Новому году сельчане отметят новоселье.

КХ «Интумак» помогает в развитии села. Предприятие спонсировало ремонт школы, где заменили кровлю. Построило на свои средства спортивную площадку.

В селе проживает порядка 300 человек. Крестьянское хозяйство предоставляет сельчанам рабочие места, а также решило построить новые дома, чтобы молодёжь оставалась в родном крае, и приезжали работники из других мест.

«Мы выращиваем картофель и зерновые. Занимаемся животноводством. Есть проблема нехватки кадров. Хотим, чтобы село развивалось, чтобы люди сюда приезжали. Проблем на селе немало. Беспокоит, чтобы школа не закрылась. Жители Интумака ждут, когда сюда проведут интернет. Эти вопросы нужно решать вместе с государством», - говорит Толен Шайхин, управляющий КХ.

Дома для работников будут просторными и благоустроенными с участком для огорода. Жильё планировали уже сдать, но из-за карантина строительство затянулось. К концу года должны завершить работы.

В Интумаке также реализовали проекты по государственной программе «Дорожная карта занятости». Построили водопровод, отремонтировали кровлю сельского клуба.