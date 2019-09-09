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    Дома для малоимущих семей строят волонтеры в Кызылординской области

    9 Сентября 2019, 01:25

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Волонтеры Кызылординской области ежеквартально строят дома для малоимущих семей, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

    Инициативу, взявшей начало в Жанакорганском районе, поддержали представители движения из других районов области. При этом местные акиматы бесплатно предоставляют земельные участки.

    В регионе официально зарегистрировано больше 300 добровольцев. Они работают над рядом проектов и надеются, что в следующем году, объявленном Годом волонтеров, их станет больше.

    «В связи с тем, что волонтеры почти всегда реализуют свои инициативы без финансовой поддержки какой-либо организации или учреждения, молодежное управление в этом году помогло трём волонтерам посетить республиканские семинары и курсы повышения квалификации. Для нас вопросы поддержки волонтеров в их саморазвитии – на первой очереди», – сказал руководитель областного управления по вопросам молодёжной политики Куаныш Жанузаков.

    Напомним, выступая на Форуме казахстанско-российской молодежи 21 мая 2019 года в Костанае, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение объявить 2020 год Годом волонтерского движения. 27 августа 2019 года Президент Казахстана подписал Указ об объявлении 2020 года Годом волонтера.

    Фото: 24.kz

    Автор:

    Кызылординская область Благотворительность Социальная поддержка Строительство Общество Молодежь
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