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    Дом студентов открыли в Актобе

    21 Декабря 2022, 19:51

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе открылся Дом студентов - общежитие на 620 мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Это первое студенческое общежитие, построенное на частные инвестиции. Сумма вложенных средств составила 750 млн тенге. Проект поддержан льготным займом в рамках государственной программы «Дорожная карта бизнеса». Стоимость проживания для студентов составляет не более 35 тысяч тенге в месяц. В здании имеются медпункт, конференц- и тренажерный зал.

    Аким области Ералы Тугжанов, осмотрев здание, поручил предпринимателю рассмотреть возможность организации для студентов, которые будут проживать здесь, краткосрочных курсов по основам предпринимательства, дополнительным специальностям, которые позволят им зарабатывать в будущем.


    Фото: пресс-служба акимата

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Образование Вузы
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