Дом студентов открыли в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе открылся Дом студентов - общежитие на 620 мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Это первое студенческое общежитие, построенное на частные инвестиции. Сумма вложенных средств составила 750 млн тенге. Проект поддержан льготным займом в рамках государственной программы «Дорожная карта бизнеса». Стоимость проживания для студентов составляет не более 35 тысяч тенге в месяц. В здании имеются медпункт, конференц- и тренажерный зал.

Аким области Ералы Тугжанов, осмотрев здание, поручил предпринимателю рассмотреть возможность организации для студентов, которые будут проживать здесь, краткосрочных курсов по основам предпринимательства, дополнительным специальностям, которые позволят им зарабатывать в будущем.





Фото: пресс-служба акимата