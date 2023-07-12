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    Дом студентов на 500 мест появится в Караганде

    12 Июля 2023, 08:19

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - На территории Карагандинского университета им. Е. Букетова начато строительство современного Дома студентов на 500 мест, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

    Изначально Комитетом казначейства Министерства финансов Республики Казахстан был проведен открытый конкурс на строительство общежития. По итогам конкурса победителем стало ТОО «Оливия». Компания уже начала строительно-монтажные работы – подготовка котлована с заливкой фундамента.

    По проекту в 202 комнатах установят современную мебель. Это будет модернизированное здание с теннисными столами в подвальных помещениях.

    Также на территории университета строители установят футбольную, баскетбольную площадку и теннисный корт.

    Со временем здесь появится современный кампус, в котором студенты смогут развиваться как в интеллектуальном, так и в физическом плане, то есть для них будут созданы все условия с целью гармоничного развития личности.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Образование Наука Строительство Караганда Миннауки и высшего образования РК
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