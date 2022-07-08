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    Дом социальных услуг посетил Ералы Тугжанов в Алматы

    8 Июля 2022, 17:25

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В ходе рабочей поездки в Алматы Ералы Тугжанов посетил Дом социальных услуг. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Особенность Дома социальных услуг заключается в том, что в одном здании можно получить более 700 услуг по принципу «одного окна». Здесь расположились 11 организаций, среди которых управление жилищной политики, Центр занятости населения, ЦОН и другие.

    Также жители города могут получить в Доме социальных услуг бесплатную юридическую консультацию и помощь психолога. В целом, ежедневно за получением госуслуг сюда обращаются 300-500 человек.

    «Комплекс гарантированной социальной помощи, государственных и социальных услуг на уровне каждой территориальной единицы должен носить выверенный и адресный характер. От этого зависит эффективность работы местных исполнительных и центральных государственных органов», - сказал вице-премьер.

    Он подчеркнул также, что социальная поддержка и повышение качества жизни населения являются одним из главных направлений государственной политики и одной из первостепенных задач Правительства.

    С начала года Домом социальных услуг оказано 58 755 услуг, из них:

    Центром занятости населения – 23 678 услуг (40%);

    управлением развития коммунальной инфраструктуры – 24 116 (41%);

    управлением занятости и социальных программ – 1890 (3%);

    ЕНПФ – 3 494 (6%);

    Центром предпринимательства Qolday – 1004 (2%);

    АО «Отбасы банк» – 2672 (5%);

    НАО ГК «Правительство для граждан» – 1898 (3%).

    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Правительство РК Алматы Другие государственные органы Общество Ералы Тугжанов
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