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    Дом с осыпающейся облицовкой и трещинами обследовал акимат Нур-Султана

    12 Апреля 2022, 14:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В акимате Нур-Султана ответили на опасения горожан по безопасности проживания в одном из жилых зданий по улице Жубанова, 10. На опубликованном видео в социальных сетях видны осыпающаяся облицовка и трещины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Проведено обследование фасада дома, по результатам технического заключения ТОО «Астанакурылыссервис» рекомендуется выполнить капитальный ремонт фасада. В данное время совместно с представителями объединения собственников имущества ведутся работы по демонтажу фасадной части, где есть дальнейшая угроза обрушения кирпичной кладки», - говорится в ответе на официальный запрос агентства.

    В настоящее время аппаратом акима в целях восстановления фасадной части разрабатывается проектно-сметная документация для дальнейшего прохождения экспертизы.

    В акимате напомнили, согласно казахстанскому законодательству, фасад дома относится к общему имуществу объекта кондоминиума. Бремя содержания несут собственники квартир и нежилого помещения. Расходы на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества производятся ежемесячно.

    «На основании вышеуказанного рекомендуем жителям дома принимать все необходимые меры по вопросам, связанным с управлением и содержанием объекта кондоминиума», - добавили в акимате.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Астана Строительство Жилье
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