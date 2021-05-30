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    Дом построили матери-одиночке в селе Туркестанской области

    30 Мая 2021, 09:12

    ТУРКЕСТАН.КАЗИНФОРМ - Выпускники, окончившие 20 лет назад школу-гимназию «Созак» села Созак, сделали пожертвование и построили жилье для матери-одиночки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

    В четырехкомнатном доме установлена питьевая вода, свет и отопление. Оснащен современным оборудованием. Двор тоже отделан.

    Мать-одиночка Саламат Ералиева, получившая новое жилье, поделилась радостью и поблагодарила земляков. Также выпускники, окончившие школу в 2001 году, организовали соревнования по футболу в селе. Все мероприятия были проведены с соблюдением карантинных требований.

    Выпускники села вносят свой вклад в возрождение родного края. К примеру, один дом, построенный в прошлом году, был отдан многодетной матери-одиночке. В этом году в селе Созак строятся еще три дома. Кроме того, ранее на въезде в село была установлена юрта, а в центре села - «Байтерек».

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Туркестанская область Благотворительность Жилье Общество
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