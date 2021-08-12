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    Дом подарили многодетной семье из Осакаровки в Карагандинской области

    12 Августа 2021, 12:19

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Благотворительный фонд «Айдың нұры» подарил многодетной семье Самихаан дом в посёлке Осакаровка Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Многодетная семья переехала в Осакаровку из села Ақбұлақ. Из-за отсутствия собственного жилья в посёлке несколько лет супруги Самихаан вместе с шестью детьми ютились у родственников. Узнав о тяжёлом материальном положении семьи, благотворительный фонд решил подарить им дом. При этом о подарке Самихаан не знали до последнего. Для них это стало самым настоящим сюрпризом.

    «Мы очень рады и бесконечно благодарны за то, что нам помогли с приобретением жилья. Я не стою в очереди на получение жилья, поскольку ранее у нас на праве собственности был дом в селе. Несколько лет после переезда в Осакаровку мы жили у родственников. Собственное жильё для нас – счастье. Даже не верится», – сказала Нургуль Самихаан.

    Старшей дочери Нургуль 15 лет, а самому младшему ребёнку всего три месяца. Больше мамы дому радуются дети. Они вместе с родителями уже готовятся к переезду.

    Фонд помогает нуждающимся с марта 2020 года. Его учредитель и председатель – известная поэтесса-айтыскер, кавалер ордена «Құрмет» Айнур Турсынбаева.

    «Наша цель – до наступления зимы помочь нуждающимся обрести собственное жилье. Таких на сегодня очень много. Мы полностью изучаем финансовые возможности каждой семьи. Вот вручили ключи от дома семье Самихаан. Это уже 87-й дом, который мы подарили многодетным и нуждающимся семьям», – рассказала директор фонда Молдир Акылбекова.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Благотворительность Жилье Общество
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