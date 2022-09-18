Дом-музей Ахмета Байтурсынова в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В городе Алматы, на улице имени А. Байтурсынова находится Дом-музей общественного и политического деятеля, ученого и просветителя Ахмета Байтурсынова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этом доме Ахмет Байтурсынов жил в 1934-1937-е годы, до своего очередного и на этот раз последнего ареста.

Здание музея, построенное в начале ХХ века, внесли в Государственный список памятников истории и культуры республиканского значения. Общая площадь здания – 160 квадратных метров.

Музей был основан в 1993 году и официально открыт в 1998 году. В музее хранятся около 500 материалов о жизни и творчестве Ахмета Байтурсынова.

Экспозиция музея занимает три комнаты — бывшую столовую, детскую и кабинет главы семьи. В двух больших комнатах находятся оригиналы и ксерокопии документов и фотографий семьи Байтурсынова, его друзей. Экспонаты в третьей комнате относятся к периоду его ареста и расстрелу.

Ахмет Байтурсынов родился 5 сентября 1872 года в селе Сарытубек Жангельдинского района Торгайской области (Костанайская область). А. Байтурсынов - казахский поэт, ученый-литературовед, тюрколог, публицист, педагог, переводчик и общественный деятель, один из лидеров национально-освободительного движения казахского народа начала 20 века, государственный деятель, ученый-основоположник казахского языкознания и литературоведения, реформатор национального письма, просветитель и член исполнительной власти Алаш-Орды.

В 1895—1909 гг. работал учителем в русско-казахских школах гг. Актобе и Костанай, заведовал городским училищем в Каркаралы.





Политическая деятельность Байтурсынова началась с 1905 года. Он один из авторов Каркаралинской петиции, под которой подписались 14500 человек. В ней поднимались вопросы местного управления, суда; изменения системы народного образования; свободы совести и вероисповедания; выпуска газет, открытия типографий; принятия новых законов.

1 июля 1909 года Байтурсынов арестован и посажен в Семипалатинскую тюрьму по обвинению в распространении идеи автономного самоуправления, разжигании национальной вражды между русскими и казахами. Царскими властями принимается решение о его выселении из Казахстана.

С 9 марта 1910 года вплоть до конца 1917 года Байтурсынов жил в Оренбурге. Вместе с А.Бокейхановым, М.Дулатовым Байтурсынов издавал первую общенациональную газету «Қазақ», которая выступала против передачи русским крестьянам-переселенцам лучших земель, предостерегла от поспешного перехода кочевых аулов к оседлости, знакомила с методами ведения земледелия и животноводства, призывала к единению народа и активной политической борьбе, повышению грамотности и культурного уровня.

В январе 1916 года Байтурсынов — участник заседания мусульманской фракции Госдумы. Свою точку зрения на отношение народа к Февральской и Октябрьской революциям Байтурсынов сформулировал так: «Насколько казахам была понятна Февральская революция, настолько Октябрьская оказалась ими непонятой. Первую казахи вняли дословно и восприняли с радостью, потому что она избавила их от эксплуатации и угнетения царскими властями, в них укрепилась давняя мечта о самоуправлении». Осторожное отношение казахов к Октябрьской революции Байтурсынов объяснял отсутствием в обществе капиталистических отношений и соответствующих классовых слоев общества.

Байтурсынов, Бокейханов и Дулатов — создатели партии «Алаш» и правительства Алаш-Орды, «отцы» казахской национальной государственной идеи.

В марте 1919 года Байтурсынов был направлен в Москву для переговоров с советским правительством.

В 1920 году Байтурсынов написал письма В.И. Ленину, где подверг резкой критике первые шаги советской власти в Казахстане. В качестве члена Казревкома принял активное участие в установлении границ между Казахстаном и Россией.

В апреле 1920 года Байтурсынов подал заявление о вступлении в РКП (б), но в 1921г. вышел из партии из-за разногласий с большевиками. В 1920—1921гг. — нарком образования КазАССР. В 1922—1925 гг. возглавлял научно-литературную комиссию Наркомпросвещения Казахстана. Наряду с государственной службой, Байтурсынов занимался педагогической деятельностью: в 1921—1928 гг. преподавал казахский язык и литературу, историю культуры в институтах народного просвещения.

2 июня 1929 г. в Алматы вместе с другими членами Алаш-Орды Байтурсынов был арестован и переправлен в московскую Бутырскую тюрьму. 4 апреля 1930 ему предъявлено обвинение в контрреволюционной деятельности, подготовке вооруженного восстания в Казахской степи. Байтурсынова приговорили к расстрелу.

В феврале 1931 г. приговор был заменен на 10 лет лагерей, в ноябре 1932г. — на трехлетнюю ссылку в Архангельск.

В 1934 году Байтурсынов был досрочно освобожден и возвратился в Алматы.

8 октября 1937 г. вновь подвергся аресту. 8 декабря 1938 г. Байтурсынов был расстрелян.

10 ноября 1988 года Верховный суд Казахской ССР выдал дочери Ахмета Байтурсынова Шолпан Ахметовне Байсаловой справку о реабилитации отца.



