Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.89 eur/kzt 463.92

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 66.24
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      История Казахстана

    Дом-музей Ахмета Байтурсынова в Алматы

    18 Сентября 2022, 15:26

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В городе Алматы, на улице имени А. Байтурсынова находится Дом-музей общественного и политического деятеля, ученого и просветителя Ахмета Байтурсынова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В этом доме Ахмет Байтурсынов жил в 1934-1937-е годы, до своего очередного и на этот раз последнего ареста.

    Здание музея, построенное в начале ХХ века, внесли в Государственный список памятников истории и культуры республиканского значения. Общая площадь здания – 160 квадратных метров.

    Музей был основан в 1993 году и официально открыт в 1998 году. В музее хранятся около 500 материалов о жизни и творчестве Ахмета Байтурсынова.

    Экспозиция музея занимает три комнаты — бывшую столовую, детскую и кабинет главы семьи. В двух больших комнатах находятся оригиналы и ксерокопии документов и фотографий семьи Байтурсынова, его друзей. Экспонаты в третьей комнате относятся к периоду его ареста и расстрелу.

    Ахмет Байтурсынов родился 5 сентября 1872 года в селе Сарытубек Жангельдинского района Торгайской области (Костанайская область). А. Байтурсынов - казахский поэт, ученый-литературовед, тюрколог, публицист, педагог, переводчик и общественный деятель, один из лидеров национально-освободительного движения казахского народа начала 20 века, государственный деятель, ученый-основоположник казахского языкознания и литературоведения, реформатор национального письма, просветитель и член исполнительной власти Алаш-Орды.

    В 1895—1909 гг. работал учителем в русско-казахских школах гг. Актобе и Костанай, заведовал городским училищем в Каркаралы.


    Политическая деятельность Байтурсынова началась с 1905 года. Он один из авторов Каркаралинской петиции, под которой подписались 14500 человек. В ней поднимались вопросы местного управления, суда; изменения системы народного образования; свободы совести и вероисповедания; выпуска газет, открытия типографий; принятия новых законов.

    1 июля 1909 года Байтурсынов арестован и посажен в Семипалатинскую тюрьму по обвинению в распространении идеи автономного самоуправления, разжигании национальной вражды между русскими и казахами. Царскими властями принимается решение о его выселении из Казахстана.

    С 9 марта 1910 года вплоть до конца 1917 года Байтурсынов жил в Оренбурге. Вместе с А.Бокейхановым, М.Дулатовым Байтурсынов издавал первую общенациональную газету «Қазақ», которая выступала против передачи русским крестьянам-переселенцам лучших земель, предостерегла от поспешного перехода кочевых аулов к оседлости, знакомила с методами ведения земледелия и животноводства, призывала к единению народа и активной политической борьбе, повышению грамотности и культурного уровня.

    В январе 1916 года Байтурсынов — участник заседания мусульманской фракции Госдумы. Свою точку зрения на отношение народа к Февральской и Октябрьской революциям Байтурсынов сформулировал так: «Насколько казахам была понятна Февральская революция, настолько Октябрьская оказалась ими непонятой. Первую казахи вняли дословно и восприняли с радостью, потому что она избавила их от эксплуатации и угнетения царскими властями, в них укрепилась давняя мечта о самоуправлении». Осторожное отношение казахов к Октябрьской революции Байтурсынов объяснял отсутствием в обществе капиталистических отношений и соответствующих классовых слоев общества.

    Байтурсынов, Бокейханов и Дулатов — создатели партии «Алаш» и правительства Алаш-Орды, «отцы» казахской национальной государственной идеи.

    В марте 1919 года Байтурсынов был направлен в Москву для переговоров с советским правительством.

    В 1920 году Байтурсынов написал письма В.И. Ленину, где подверг резкой критике первые шаги советской власти в Казахстане. В качестве члена Казревкома принял активное участие в установлении границ между Казахстаном и Россией.

    В апреле 1920 года Байтурсынов подал заявление о вступлении в РКП (б), но в 1921г. вышел из партии из-за разногласий с большевиками. В 1920—1921гг. — нарком образования КазАССР. В 1922—1925 гг. возглавлял научно-литературную комиссию Наркомпросвещения Казахстана. Наряду с государственной службой, Байтурсынов занимался педагогической деятельностью: в 1921—1928 гг. преподавал казахский язык и литературу, историю культуры в институтах народного просвещения.

    2 июня 1929 г. в Алматы вместе с другими членами Алаш-Орды Байтурсынов был арестован и переправлен в московскую Бутырскую тюрьму. 4 апреля 1930 ему предъявлено обвинение в контрреволюционной деятельности, подготовке вооруженного восстания в Казахской степи. Байтурсынова приговорили к расстрелу.

    В феврале 1931 г. приговор был заменен на 10 лет лагерей, в ноябре 1932г. — на трехлетнюю ссылку в Архангельск.

    В 1934 году Байтурсынов был досрочно освобожден и возвратился в Алматы.

    8 октября 1937 г. вновь подвергся аресту. 8 декабря 1938 г. Байтурсынов был расстрелян.

    10 ноября 1988 года Верховный суд Казахской ССР выдал дочери Ахмета Байтурсынова Шолпан Ахметовне Байсаловой справку о реабилитации отца.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы История Казахстана 150-летие Ахмета Байтурсынова
    Новости по теме
    Новости по теме
    17 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    16 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    15 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    14 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Популярное
    1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
    2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
    3 Как мошенники имитируют проблемы с Windows и выманивают данные пользователей
    4 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
    5 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК
    Новости партнеров