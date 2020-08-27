Дом молодых ученых предлагают построить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Молодежное крыло «Jas Otan» партии «Nur Otan» разработало новую программу по развитию молодежной политики, охватывающую пять основных направлений жизнедеятельности, таких как гражданская позиция, образование, трудоустройство, обеспечение жильем и личностный рост, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе видеоконференции по обсуждению программы МК «Jas Otan» «Жастар - Отанға!» до 2025 года руководитель «Jas Otan» Елнур Бейсенбаев отметил, что для решения тех или иных проблем определенного региона, района, села будут разработаны дорожные карты.

«Для точечной работы мы первыми в истории подготовим 216 региональных дорожных карт с комплексом мер и конкретными индикаторами для достижения поставленных задач. Каждая дорожная карта будет охватывать тот район, город и будет отражать непосредственные проблемы и решения задач, а местная молодежь сама сможет контролировать ход исполнения поручений. Одним из таких конкретных пунктов дорожной карты является снижение безработицы среди молодежи до 3,7%», - сказал руководитель молодежного крыла.

В свою очередь PR-тренер, пресс-секретарь Академии государственного управления при Президенте РК Акерке Берлибай выдвинула идею по привлечению молодежи на государственную службу.

«Важно воспитывать и развивать государственников, людей, которые служат государству, обществу. Мы же не можем быть всю жизнь общественниками, волонтеры то же самое. Поэтому было бы хорошо культивировать работу на государственной службе через призму служения и апгрейда системы государственного управления», - предлагает она.

«На мой взгляд, премии «Дарын» недостаточно для оценки труда молодых казахстанцев, поэтому предлагаю поощрять молодых казахстанцев путем учреждения таких премий, как «Молодой ученый», «Молодой талант», «Молодой писатель», - предложил историк, археолог, доктор PhD, заместитель директора по научной работе Национального музея Айбар Касеналин.

Также, по мнению Айбара Касеналина, необходимо построить дом молодых ученых с учетом потребностей молодежи, занимающейся наукой.

Мастер спорта международного класса по художественной гимнастике Анна Алябьева отметила, что важно культивировать спорт и ЗОЖ среди молодежи, предоставляя им условия и помогая уязвимым слоям населения заниматься спортом.

«Важно культивировать спорт, оборудуя специализированные спортплощадки во всех спальных районах, школах и учебных заведениях. Кроме того, предлагаю совместно с фитнес-клубами и залами делать льготы, скидки социально уязвимым семьям. Ведь увидев другой образ жизни, они, безусловно, будут стремиться улучшить свою будущую жизнь», - сказала Анна Алябьева.

Отметим, что итоговый документ программы «Jas Otan» «Жастар - Отанға!» до 2025 года будет принят на V съезде молодежного крыла. В настоящее время по всей республике идет обсуждение проекта.



