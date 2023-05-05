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    Дом молодежи появится в Темиртау

    5 Мая 2023, 11:26

    ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - В этом году в Темиртау появится Дом молодёжи. Посещать его смогут более тысячи человек. Здание под новый социальный объект находится в восточной части города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Карагандинской области.

    На объекте побывал глава региона Ермаганбет Булекпаев. Акиму рассказали, что ранее здесь находился колледж, но долгие годы постройка пустовала. Сейчас идёт реконструкция.


    В Доме молодёжи будет актовый зал на 150 посадочных мест, спортивный и танцевальный залы, два коворкинг-центра. Здесь же планируют разместить волонтёрские и молодёжные организации, открыть студию звукозаписи.


    Для детей с особыми потребностями будут работать инклюзивные кружки. Найдётся место и для ветеранских организаций.

    Сдать объект планируют уже в сентябре.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Карагандинская область Строительство Молодежь
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