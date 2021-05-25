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    Дом многодетной семье подарили туркестанцы

    25 Мая 2021, 20:48

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня выпускники, окончившие 20 лет назад школу-лицей имени Абая Тюлькубасского района Туркестанской области, подарили 4-комнатный дом многодетной семье Дуйсенбековых, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

    После прошедшего в стенах школы последнего звонка выпускники сделали сюрприз и вручили ключ нуждающейся семье. Отец семейства – инвалид. На съемной квартире Дуйсенбековы 13 лет.

    Жилье отремонтировано, обставлено необходимой мебелью, подключены электричество, вода и газ.

    Семье, которая до сих пор находится на попечении акимата района, в дальнейшем будет оказываться помощь со стороны государства.

    Кроме того, в селе Карагашты выпускники Дауанской общей средней школы, окончившие ее 20 лет назад, обновили разрушенный дом семьи Тажибаевых, четверо членов которой с особыми потребностями. Также благодаря выпускникам данной школы в мечети села Карагашты появилось отопление.

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    Туркестанская область Благотворительность Социальная поддержка Жилье Общество
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