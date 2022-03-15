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    Дом культуры на 500 мест построят в селе Мангистауской области

    15 Марта 2022, 23:19

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В селе Саин Шапагатов Тупкараганского района Мангистауской области в этом году начнется строительство Дома культуры, который не только позитивно скажется на досуге сельчан, но и обеспечит многих из них постоянной работой. Об этом сообщил руководитель районного отдела строительства Нуртай Мухан, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    По его словам, площадь возводимого очага культуры составит 1 гектар. Здание будет состоять из двух этажей, на одном из которых расположится зрительный зал на 500 мест. Здесь же предусмотрено место для различных кружков, которые, как рассчитывают в акимате села, будут приобщать молодых людей к искусству и культуре.

    «Отсутствие очага культуры – это одна из проблем, которую давно поднимают жители сельского округа. Все ведь хотят культурно проводить досуг, а заодно развивать таланты своих детей, приобщать их к искусству. И вот, в этом году, наконец, начнем строить такой необходимый для нас объект. Планируется, что он будет введен в эксплуатацию в будущем, 2023 году», - рассказал Нуртай Мухан.

    С его слов, что строительство Дома культуры обеспечит работой нескольких сельчан.

    «Кроме того, сейчас разрабатывается проектно-сметная документация на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в селе С. Шапагатов», - заключил специалист.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Акимат Строительство Мангистауская область
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