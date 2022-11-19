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    Дом культуры на 300 мест введут в эксплуатации в одном из сел Атырауской области

    19 Ноября 2022, 18:13

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В селе Хиуаз Курмангазинского района Атырауской области введут в эксплуатацию Дом культуры на 300 мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Работы по строительству Дома культуры на 300 мест в селе Хиуаз начались в апреле. Объект планируется ввести в эксплуатацию до конца года.

    «По программе «Ауыл – ел бесігі» через районный центр занятости трудоустроены 12 человек, которые сейчас работают на объекте. Дом культуры строится в современном стиле. Здесь, помимо актового зала на 300 мест, предусмотрена столовая. Кроме того, двор Дома культуры благоустроен и оборудован детской игровой площадкой. Фасад здания будет оформлен трафаретом из фотографий Хиуаз Доспановой и Курмангазы Сагырбаева», – сообщил руководитель областного управления строительства Нурберген Кусайынов.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Строительство
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