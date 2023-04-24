Дом культуры на 200 мест строится в отдаленном селе Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В селе Тургызба Жемского сельского округа Жылыойского района строится Дом культуры на 200 мест, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служба акимата Жылыойского района.

«Строительство началось в мае прошлого года, в настоящее время выполнено 60% работ. На данный момент здание построено, фасад облицован «травертиновым» покрытием, ведутся внутренние штукатурные работы. Строительство планируется завершить в этом году. На возведение Дома культуры было выделено 405 млн 272 тысяч тенге. Площадь двухэтажного здания – 709,72 квадратных метров», – рассказал руководитель Жылыойского районного отдела строительства Казбек Агыраев.

По его словам, помимо зрительного зала, в Доме культуры расположится библиотека, предусмотрены комнаты для различных кружков.

В Жемском сельском округе проживают 3 578 человек.





Фото: pricom.kz



