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    Дом культуры на 200 мест строится в отдаленном селе Атырауской области

    24 Апреля 2023, 03:42

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В селе Тургызба Жемского сельского округа Жылыойского района строится Дом культуры на 200 мест, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служба акимата Жылыойского района.

    «Строительство началось в мае прошлого года, в настоящее время выполнено 60% работ. На данный момент здание построено, фасад облицован «травертиновым» покрытием, ведутся внутренние штукатурные работы. Строительство планируется завершить в этом году. На возведение Дома культуры было выделено 405 млн 272 тысяч тенге. Площадь двухэтажного здания – 709,72 квадратных метров», – рассказал руководитель Жылыойского районного отдела строительства Казбек Агыраев.
    По его словам, помимо зрительного зала, в Доме культуры расположится библиотека, предусмотрены комнаты для различных кружков.

    В Жемском сельском округе проживают 3 578 человек.


    Фото: pricom.kz

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Культура Строительство
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