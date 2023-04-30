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    «Дом Казахстана» открыли в Пакистане

    30 Апреля 2023, 22:14

    ЛАХОР.КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана в Пакистане Ержан Кистафин совершил рабочую поездку в г. Лахор. В рамках визита состоялась торжественная церемония открытия первого «Дома Казахстана» в Пакистане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В качестве почетных гостей на мероприятии приняли участие губернатор провинции Пенджаб г-н Мухаммад Балиг-ур-Рехман и комиссар г.Лахор г-н Мухаммад Али Рандхава.

    Мероприятие также посетили иные официальные лица, представители деловых кругов провинции, в том числе главы торгово-промышленных палат и крупных предприятий, также деятели науки, культуры, искусства и образования.

    Основной целью созданной структуры является оказание гражданам Пакистана широкого спектра услуг и консультаций по принципу «одного окна».

    В Доме Казахстана представлены отделы по развитию сотрудничества в области туризма, культуры, образования, торговли и инвестиций с возможностью оказания поддержки по вопросам предоставления казахстанской визы.

    Губернатор провинции Пенджаб г-н М.Балиг-ур-Рехман и комиссар г.Лахор г-н М.Али Рандхава поздравили всех присутствующих с открытием Дома Казахстана, отметив, что данное событие знаменует собой новый этап в истории казахстанско-пакистанских отношений.

    Е.Кистафин выразил уверенность, что Дом Казахстана будет служить укреплению двустороннего сотрудничества и сближению народов двух стран.

    Автор:

    Нурумбетова Дархан

    Пакистан Международные отношения
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