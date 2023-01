«Дом дракона» получил «Золотой глобус» как лучший драматический сериал

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - «Дом дракона» (2022), приквел «Игры престолов», удостоен премии «Золотой глобус» в категории «Лучший драматический сериал». 80-я церемония вручения наград проходит во вторник в отеле «Беверли-Хилтон» в городе Беверли-Хиллз (штат Калифорния). Трансляцию мероприятия ведет телекомпания NBC, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Конкуренцию работе в стиле фэнтези от студии HBO по произведениям писателя Джорджа Р. Р. Мартина составляли такие сериалы, как «Лучше звоните Солу» (Better Call Saul, 2015-2022) и «Корона» (The Crown, 2016 - н. в.). Вместе с ними на «Золотой глобус» претендовали «Озарк» (Ozark, 2017-2022) и «Разделение» (Severance, 2022).

В категории «Лучшая комедия или мюзикл» премии удостоился комедийный сериал «Начальная школа Эбботт» (Abbott Elementary, 2021 - н. в.). Конкуренцию ему составляли работы «Медведь» (The Bear, 2022), «Хитрости» (Hacks, 2021 - н. в.), «Убийства в одном здании» (Only Murders in the Building, 2021 - н. в.) и «Уэнсдэй» (Wednesday, 2022). Среди минисериалов или телефильмов премию «Золотой глобус» получила лента «Белый лотос» (The White Lotus, 2021 - н. в.).

Премия «Золотой глобус», ежегодно присуждаемая Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, по престижности уступает в США лишь «Оскару». Награда вручается по итогам прошедшего года более чем в двух десятках категорий, охватывающих кинематограф и телевидение.

Фото: HBO