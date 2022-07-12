Дом для одиноких стариков и детей с инвалидностью построят в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре построят дом для одиноких стариков и детей с инвалидностью. Пожилые помогут молодым получить заботу, а последние – вернуть пенсионеров из социальной изоляции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

В реабилитационном центре «Самал» представили проект дома малой вместимости. Он рассчитан на одиноких стариков и молодых павлодарцев с инвалидностью, которые остались без попечения родителей.

«Пожилые люди смогут общаться с нашими детьми, которые будут находить тепло и любовь тех бабушек и дедушек, кто по воле судьбы остался одинок», – пояснила руководитель центра «Самал» Зинаида Багненко.

Первыми проект увидели депутаты Мажилиса Парламента РК и областного маслихата, прибывшие в реабилитационный центр с рабочим визитом. По словам Зинаиды Багненко, двухэтажную пристройку к ныне действующему зданию планируют возвести на территории стоянки.

«Автостоянка в течение всех этих лет помогала нам, давала нам доход, но мы подумали, что сейчас важнее этот проект. Ведь это жилье для наших подрастающих воспитанников, создание для них рабочих мест», – пояснила глава центра.

Проект дома оценили в 3,1 мрлд тенге. Его планируют реализовать на спонсорские деньги, пока ищут заинтересованных. «Когда мы решим бытовые вопросы: где жить, что кушать и где работать, направленность реабилитационного центра будет больше медицинская. Родители всегда ищут технологию, методики лечения, отдают огромные деньги, выезжают за рубеж», – сказала З. Багненко.

На попечении центра 105 молодых воспитанников и 24 пожилых человека. «Наши первые малыши были пятилетними, а сейчас им 25 и больше. Растут дети, и появляются проблемы. Понятно, что первые проблемы – жилье, рабочие места. По возможности мы всегда предоставляем работу воспитанникам, вводим их в штат», – добавила она.

По проекту здание получится компактным и современным. Будет три уровня: цокольный и два верхних этажа. В цоколе разместят прачечную, слесарные помещения, мастерскую по изготовлению специализированной обуви, тренажерный зал, полиграфию, гончарную мастерскую, баню-сауну, продуктовый склад и гараж. На первом этаже – жилые комнаты для одиноких пенсионеров, на втором – для молодых воспитанников центра. Предусмотрены отдельным блоком Дом трудолюбия, теплые балконы на двух этажах, грузовой лифт, оранжерея и зимний сад.

Фото: pavlodarnews.kz