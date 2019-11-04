Дом для незрячих призывает построить в столице президент Фонда «Мирас-А»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Республиканской общественной приемной партии «Nur Otan» прием граждан провел министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Одним из пришедших со своим вопросом к министру стал президент столичного Фонда «Мирас-А» Жузбай Серикулы, который поднял вопрос строительства Дома для незрячих людей в Нур-Султане.

«Я сам являюсь инвалидом первой группы, поэтому я уделяю большое внимание проблемам этой категории людей (слепых). В обществе происходят различные происшествия. К примеру, люди, лишившиеся зрения, сегодня нуждаются в помощи. Я видел многих, кто после операции потерял зрение и остался наедине с самим собой. Есть и те, кто не выдерживая трудностей, накладывает на себя руки. Я дал себе слово, что буду помогать им и приложу все усилия для решения вопроса по строительству дома слепых. Этот вопрос сегодня находит положительное решение. Наша цель – получить землю и построить такой дом. Я хочу, чтобы все лишившиеся зрения люди и оставшиеся одинокими нашли приют и утешение для себя в этом доме», - сказал Жузбай Серикулы.

По его словам, на сегодня в Казахстане есть детские дома, дома престарелых, но нет домов для незрячих.

«К примеру, в России есть целый городок для слепых. На сегодня у нас лишившиеся зрения люди не знают, куда обратиться за помощью. Я не хочу никого ни с кем сравнивать. Мы подготовили проект такого дома. Если мы его построим, то по проекту в нем предусмотрен бассейн, спортивный зал, офтальмология. Мы рассматриваем и вопрос вовлечения постояльцев в профессиональную деятельность», - пояснил Жузбай Серикулы.

Как отметил руководитель Фонда «Мирас», на строительство дома для незрячих требуется 5 млн долларов и земельный участок в 2 гектара .

«Конечно, проблему решить легче сообща. Поэтому сегодня я поднял перед министром вопросы привлечения инвесторов и спонсоров. Мы хотим, чтобы этот вопрос нашел свое решение и мы получили бы поддержку. В этой связи 13 ноября мы в столичном ресторане «Туран» проводим благотворительный вечер. Мы приглашаем столичных бизнесменов и депутатов и поставим этот вопрос перед ними. Там будут и люди с ограниченными физическими возможностями. Мы проведем презентацию нашего проекта и подадим ужин в полной темноте. Мы хотим, чтобы гости ощутили на себе - как живут лишившиеся зрения люди», - рассказал Жузбай Серикулы в интервью журналистам.

Согласно озвученным данным, на сегодня в Казахстане проживает около 25 слепых людей, а в Нур-Султане проживает 600 человек, лишившихся зрения и являющихся инвалидами первой и второй групп.