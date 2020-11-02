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    Дом для многодетной семьи намерены построить студенты в Аксу

    2 Ноября 2020, 20:59

    АКСУ. КАЗИНФОРМ - Построить новое жилье для многодетной семьи, у которой сгорел дом. Именно такой целью задался студент из Аксу Данияр Рымбаев. Он организовал сбор средств для семьи, потерявшей дом в пожаре, передаёт Pavlodarnews.kz.

    «История семьи Волосковых нас потрясла: пережить потерю дома за считанные минуты нелегко. Благо, никто не пострадал. Но ситуация сложна тем, что жилье Волосковы купили в рассрочку, и теперь им приходится снимать жилье и продолжать платить за уже сгоревший дом. У них пятеро детей. Отец семейства работает слесарем, его супруга ухаживает за малышами», – рассказал Данияр Рымбаев.

    На 22 октября на счет для Волосковых поступило всего 100 тысяч тенге. Волонтеры надеются, что сумма пожертвований увеличится. Данияр Рымбаев и его студенческая команда известны в Аксу своими добрыми делами. «Все началось во время карантина, когда особенно тяжело стало многодетным семьям. Мы решили помогать им продуктами. Создали в Instagram страницу, рассказали о своих намерениях, и тогда нам удалось помочь семи семьям. Мы поняли, что людей, желающих помогать ближнему, очень много. Нужно только взять на себя ответственность и организовать процесс. Поэтому мы зарегистрировали свой благотворительный фонд «Аманат». Мне всегда нравилась идея помогать нуждающимся, но делать это на системной основе я стал, участвуя в проекте «Медаль Елбасы». Тогда я и принял решение открыть фонд, чтобы воплощать в жизнь волонтерские идеи», – говорит Данияр.

    Сейчас ребятам удалось смастерить и установить ящики для сбора пожертвований в 70 точках города Аксу. Истории помощи нуждающимся волонтеры выкладывают на страницу фонда. Команда Данияра надеется, что им удастся помочь пострадавшей семье. В будущем они планируют расширить работу и охватить благотворительными проектами всю область.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Павлодарская область Благотворительность Общество
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