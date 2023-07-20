Дом-баржа для мигрантов появилась в Англии

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Дом-баржа для мигрантов причалила к месту дислокации на юге Англии. На барже высотой в три этажа и размером с футбольное поле скоро будут жить 500 человек со всего мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.

Баржа «Бибби Стокгольм» уже причалила к небольшому острову Портленд на юге Англии. В соответствии с планами правительства Великобритании по снижению нагрузки на систему предоставления убежища здесь должны разместить 500 мигрантов-мужчин.

Баржа может стать альтернативой гостиницам, где в настоящее время размещают просителей убежища. Правительство Великобритании стремится сократить расходы, изменяя систему.

Но не везде получается реализовать этот план. По сообщениям, владельцы портов в Ливерпуле и Эдинбурге отказались допустить к причалу два судна, на которых предполагалось разместить тысячу беженцев. Суда были возвращены владельцам.

В то же время большая баржа в Портленде будет введена в эксплуатацию в течение ближайших недель.