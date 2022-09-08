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    Должны учитывать мнение народа - спикер Сената о переименовании столицы

    8 Сентября 2022, 15:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Маулен Ашимбаев прокомментировал предложение вернуть столице Казахстана прежнее название, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В этом вопросе люди имеют право высказывать свое мнение. У каждого гражданина должна быть возможность высказать свое мнение. Самое главное - мы должны учитывать мнение народа. Мнение населения, горожан остается главным фактором. В этой связи депутаты Мажилиса, услышав озвученные предложения, поднимают соответствующую инициативу. В этом случае нужно прислушиваться ко мнению народа. Надо идти на такие решения, если народ поддержит», - сказал Маулен Ашимбаев после пленарного заседания Сената.

    Председатель Сената подчеркнул, что «во всех вопросах нет никаких политических игр, то есть мнению казахстанцев уделяется первоочередное внимание».

    «В новом и справедливом Казахстане мы реализуем программу «слышащего государства». В отношении переименования столицы решение пока не принято. Идет процесс обсуждения по этому вопросу. Мы должны всесторонне рассмотреть и обсудить инициативу депутатов Мажилиса», - прокомментировал спикер палаты.

    Ранее свое мнение по поводу предложения о возвращении прежнего названия столицы Казахстана выразил председатель Мажилиса Ерлан Кошанов.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Астана Сенат
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