Должны учитывать мнение народа - спикер Сената о переименовании столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Маулен Ашимбаев прокомментировал предложение вернуть столице Казахстана прежнее название, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом вопросе люди имеют право высказывать свое мнение. У каждого гражданина должна быть возможность высказать свое мнение. Самое главное - мы должны учитывать мнение народа. Мнение населения, горожан остается главным фактором. В этой связи депутаты Мажилиса, услышав озвученные предложения, поднимают соответствующую инициативу. В этом случае нужно прислушиваться ко мнению народа. Надо идти на такие решения, если народ поддержит», - сказал Маулен Ашимбаев после пленарного заседания Сената.

Председатель Сената подчеркнул, что «во всех вопросах нет никаких политических игр, то есть мнению казахстанцев уделяется первоочередное внимание».

«В новом и справедливом Казахстане мы реализуем программу «слышащего государства». В отношении переименования столицы решение пока не принято. Идет процесс обсуждения по этому вопросу. Мы должны всесторонне рассмотреть и обсудить инициативу депутатов Мажилиса», - прокомментировал спикер палаты.

Ранее свое мнение по поводу предложения о возвращении прежнего названия столицы Казахстана выразил председатель Мажилиса Ерлан Кошанов.