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    Должны противостоять любым попыткам размежевания наших народов - Президент РК

    14 Октября 2022, 17:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страны Центральной Азии, а также Россия должны уделять внимание развитию культурно-гуманитарного сотрудничества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Четвертое измерение - культурно-гуманитарное сотрудничество. Мы должны и впредь уделять внимание этой важнейшей сфере, всемерно наполнять ее новым качественным содержанием. Главный посыл должен заключаться в нерушимости нашей дружбы, добрососедства и стратегического партнерства. Мы должны эффективно противостоять любым попыткам размежевания наших народов. Нужно своевременно принять комплекс совместных мер, которые позволят обеспечить незыблемость наших исторических и культурных ценностей», - заявил Касым-Жомарт Токаев в ходе саммита «Центральная Азия – Россия», проходящего в Астане.

    Также, по словам Главы государства, актуальной задачей является укрепление связей между молодежью стран, расширение сотрудничества в сфере образования.

    Ранее сообщалось, что президенты шести стран принимают участие в саммите «Центральная Азия – Россия», в ходе которого Президент РК предложил разработать новую модель экономического сотрудничества стран Центральной Азии и РФ.


    Фото: t.me/bort_01




    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Центральная Азия Президент Казахстана Культура Россия
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