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    Должностных лиц госучреждения подозревают в торговле людьми в Костанайской области

    7 Июня 2022, 10:04

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционная служба по Костанайской области начала досудебное расследование в отношении должностных лиц ГУ «Управление координации занятости и социальных программ акимата области» по факту торговли людьми. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Антикора.

    «Они подозреваются в передаче недееспособной гражданки М., которая находилась под опекой государства в одном из социальных учреждений области, для эксплуатации в качестве бесплатной рабочей силы в частный пансионат для престарелых в городе Нур–Султане.

    Одна из подозреваемых с санкции суда взята под домашний арест. Окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их вины будет принято по результатам расследования», - сообщает Антикоррупционная служба.

    Иная информация в интересах следствия, в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, разглашению не подлежит.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Костанайская область Коррупция
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