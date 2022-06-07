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Должностных лиц госучреждения подозревают в торговле людьми в Костанайской области

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
7 Июня 2022, 10:04
Должностных лиц госучреждения подозревают в торговле людьми в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционная служба по Костанайской области начала досудебное расследование в отношении должностных лиц ГУ «Управление координации занятости и социальных программ акимата области» по факту торговли людьми. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Антикора.

«Они подозреваются в передаче недееспособной гражданки М., которая находилась под опекой государства в одном из социальных учреждений области, для эксплуатации в качестве бесплатной рабочей силы в частный пансионат для престарелых в городе Нур–Султане.

Одна из подозреваемых с санкции суда взята под домашний арест. Окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их вины будет принято по результатам расследования», - сообщает Антикоррупционная служба.

Иная информация в интересах следствия, в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, разглашению не подлежит.


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