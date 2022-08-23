Должностные лица управления спорта Алматы подозреваются в хищении более 360 млн тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Должностные лица управления спорта Алматы подозреваются в хищении более 360 млн тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

Антикоррупционной службой по городу Алматы установлено, что экс-руководитель управления спорта города Алматы и его подчиненные по предварительному сговору с директором ТОО совершили хищение бюджетных средств на сумму 369 млн тенге путем оформления фиктивных договоров на аренду спортивного инвентаря, приобретение сертификатов и кубков в рамках государственного закупа и необоснованного перечисления денежных средств на банковские счета родственников директора ТОО.

Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.