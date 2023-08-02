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    Должностные лица управления образования Шымкента осуждены за системные взятки

    2 Августа 2023, 10:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Межрайонным судом по уголовным делам г. Шымкент оглашен приговор в отношении специалистов управления образования города Шиндаулова А. и Мейрбекова М.. Указанные лица осуждены к штрафам в сумме 36 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы.

    Они признаны виновными в получении взяток на системной основе от руководителей дошкольных учреждений в сумме от 100 тысяч до 500 тысяч тенге за беспрепятственное подписание договоров субсидирования.

    Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, финансовых организациях и в квазигосударственном секторе.

    Приговор суда не вступил в законную силу.

    Вместе с тем, департаментом в ходе внешнего анализа коррупционных рисков в сфере образования выявлена схема хищения бюджетных средств. Так, бухгалтер двух городских школ в период 2020-2023 годы на свой личный счет незаконно начислил свыше 67 млн тенге, выделенные на фонд оплаты труда работников школы.

    Аналогичная схема совершения хищения применялась в школе №2, в которой более 6-ти лет совместно работали директор, завуч и главный бухгалтер.

    Кроме того, значительными коррупционными рисками сопровождаются командные перемещения директоров школ и их подчиненных.

    Сообщается, что Антикоррупционная служба по городу Шымкенту внесла соответствующие рекомендации по устранению предпосылок к нарушениям в сфере городского образования.

    На сегодня достигнуты следующие результаты:

    - исключена возможность необоснованных проверок образовательных учреждений под видом мониторингов со стороны профильных управлений;

    - устранена схема искусственного увеличения членов Комиссии по включению в Перечень получателей государственного образовательного заказа;

    - прекращена практика передачи в аренду помещений в обход электронной площадки gosreestr.kz. 54 школьных директоров привлечены к дисциплинарной ответственности;

    - департаментом по защите и развитию конкуренции внесены предписания по расторжению антиконкурентных договоров, в рамках которых только одна компания оказывала услуги по цифровизации школьных столовых.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Образование Коррупция Шымкент
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