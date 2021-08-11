Должностные лица управления культуры Шымкента подозреваются в покушении дачи взятки

ШЫМКЕНТ.КАЗИНФОРМ - Должностные лица управления культуры города Шымкента подозреваются в покушении дачи взятки в особо крупном размере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

«Антикоррупционной службой по городу Шымкенту совместно с Агентством изобличены должностные лица Управления культуры, развития языков и архивов города Шымкент.

Они подозреваются в покушении дачи взятки должностным лицам государственных органов в особо крупном размере в сумме 80 млн тенге за прекращение уголовного дела в отношении последних по факту хищения бюджетных средств», - говорится в сообщении Антикоррупционной службы в Telеrgram.

Указанные лица задержаны и водворены в изолятор временного содержания ДП города Шымкент. По делу проводится расследование.



