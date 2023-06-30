Должностные лица «Теректі - таза су» осуждены за хищение

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Теректинским районным судом области оглашен приговор в отношении должностных лиц государственного предприятия «Теректі-таза су», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство по противодействию коррупции.



Приговором суда директор предприятия осужден к 7,5 годам и главный бухгалтер к 7 годам лишения свободы. Оба обвинялись в хищении бюджетных средств в сумме 162 миллионов тенге, путем излишнего перечисления заработной платы себе и работникам организации, а также необоснованного перечисления бюджетных средств за фактически невыполненные работы поставщикам.

Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, финансовых организациях и в квазигосударственном секторе.

Приговор суда не вступил в законную силу.