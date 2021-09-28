Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Должностные лица «Мангистаумунайгаз» осуждены на пять лет

    28 Сентября 2021, 12:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Агентство по финансовому мониторингу завершило уголовное дело в отношении должностных лиц АО «Мангистаумунайгаз». Виновные осуждены к пяти годам свободы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

    Территориальным департаментом АФМ по Мангистауской области установлено, что в 2017-2018 годах директор Департамента правового обеспечения АО «Мангистаумунайгаз» Д. Бейсембин и его заместитель А. Дауленбаева заключали фиктивные договоры оказания услуг по восстановлению и регистрации правоустанавливающих документов на объекты недвижимости АО с Д. Лисовым и А. Юндт.

    При этом, документы на более 700 объектов недвижимости АО хранились в госархиве Мангистауской области и в восстановлении не нуждались. Копии документов выдаются бесплатно.

    Таким образом, со счетов АО в адрес Д. Лисового необоснованно было перечислено более 455 млн. тенге. За оказанные услуги Д. Лисовой и А. Юндт получили по 10 млн. тенге каждый.

    Виновные лица осуждены к 5 годам лишения свободы.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Коррупция Суды Мангистауская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Карима Масимова переведут в учреждение средней безопасности
    В Уральске вынесен приговор экс-полицейским, покровительствовавшим «королю трамадола»
    Экс-заместителя акима Тараза экстрадировали в Казахстан из Грузии
    Трое казахстанцев осуждены за пропаганду терроризма в Атырау и Шымкенте
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка