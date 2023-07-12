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    Должностные лица к хищениям ОПГ не причастны - Минобороны об АО «Әскери құрылыс»

    12 Июля 2023, 23:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство обороны РК опубликовало официальное сообщение касательно досудебного расследования в отношении организованной преступной группы под руководством бывшего президента АО «Әскери құрылыс»Е. Тажиденова и других лиц, передает МИА «Казинформ».

    «По результатам досудебного расследования, проведенного Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции, установлено, что должностные лица Министерства обороны к хищениям, так называемой ОПГ не причастны», - заявили в пресс-службе Министерства обороны РК.

    «Вследствие противоправных действий должностных лиц, которые сейчас привлечены к уголовной ответственности, финансовое состояние АО «Әскери құрылыс» значительно ухудшилось, в связи с чем образовалась кредиторская задолженность.

    В целях исключения любых коррупционных фактов Министерством обороны принят ряд строжайших мер: полная смена руководства АО «Әскери құрылыс», усиление контроля за деятельностью подведомственной организации в целом», - говорится в сообщении.

    В министерстве подчеркнули, что противоправные действия совершены должностными лицами акционерного общества в период с 2019 по 2020 год. «Оперативное информирование и следственные мероприятия по всем нарушениям инициированы нынешним руководством Министерства обороны РК в рамках реализации программы по борьбе с коррупционными преступлениями.

    С начала 2022 года проводится работа по реформированию деятельности АО «Әскери құрылыс» и погашению кредиторской задолженности.

    На сегодня больше 100 компаний подписали медиативные соглашения. Основную часть по имеющейся кредиторской задолженности перед предпринимателями планируется погасить до конца 2023 года в обязательном порядке», - резюмировали в Минобороны РК.

    Как сообщалось ранее, руководство АО «Әскери құрылыс» подозревается в хищении бюджетных средств.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Коррупция Армия
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