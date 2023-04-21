Должностные лица АО «Озенмунайгаз» и ТОО «БерАли Мангистау Company» подозреваются в хищениях в особо крупных размерах

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Расследование по фактам хищений в АО «Озенмунайгаз» и ТОО «БерАли Мангистау Company» проводят в Мангистауской области. Должностные лица АО «Озенмунайгаз» и ТОО «БерАли Мангистау Company» подозреваются в хищениях средств в особо крупных размерах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Департамент экономических расследований по Мангистауской области Агентства по финансовому мониторингу РК.

На основании многочисленных обращений жителей г. Жанаозен по фактам коррупции и хищений в системе АО «Казмунайгаз» (Озенмунайгаз) департаментом экономических расследований по Мангистауской области Агентства по финансовому мониторингу проводятся несколько досудебных расследований. В частности, проводится расследование в отношении должностных лиц АО «Озенмунайгаз» по факту хищения путем фиктивной установки новых насосно-компрессорных труб с отражением искаженных сведений в бухгалтерской и иной официальной документации предприятия.

Кроме того, ведется следствие в отношении должностных лиц АО «Озенмунайгаз» и руководства ТОО «БерАли Мангистау Company» по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах, предназначенных на выполнение работ по ремонту нефтедобывающих скважин в 2022 году.

Установлено, что руководитель ТОО «БерАли Мангистау Company» заключил договора со своими близкими родственниками якобы на аренду спецтехники. На самом деле полученные средства в размере 248 млн тенге обналичены и присвоены.

«Указанными действиями руководство ТОО «БерАли Мангистау Company» причинило ущерб не только государству, но и работникам компании. Таким образом, обналиченные денежные средства могли быть направлены на развитие компании, улучшение условий труда работников, в том числе, повышение заработной платы. В совокупности данные обстоятельства вызвали недовольство среди простых сотрудников компании. Данные факты проверяются в рамках расследования, иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит», - отметили в Департаменте экономических расследований.

Напомним, 10 апреля в Астане у здания Министерства энергетики РК собрались около 60-70 человек, приехавших из Жанаозена со своими требованиями. Министр энергетики Алмасадам Саткалиев сообщил, что с жанаозенскими рабочими ведутся переговоры. Ситуацию также прокомментировал заместитель Премьер-Министра Алтай Кульгинов.

«Они хотят, чтобы проигравшая компания выиграла тендер, но это невозможно. Надо в рамках закона делать. Есть тендерные требования, и нужно либо в судебном порядке, либо в юридическом все рассматривать. Так просто требовать – это, как минимум, некорректно. Наша задача – предложить им имеющиеся вакансии, то, что и делают госорганы», - пояснил Алтай Кульгинов.

Позже специалисты специально созданной контактной группы во главе с руководителем аппарата АО НК «КазМунайГаз» Ерханом Умаровым провели переговоры с рабочими.

Вечером 11 апреля в связи с нарушением протестующими Закона «О мирных собраниях» в части отсутствия заявки в МИО на проведение митинга, а также проведение несанкционированного митинга в локации, которая не утверждена в перечне местного решения маслихата, в полицию доставили организаторов и активных участников акции. В столичном департаменте полиции прокомментировали задержание рабочих из Жанаозена.

Тем временем в Жанаозене жители собрались на центральной площади. К ним обратились аким города Айбек Косуаков и аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, призвавшие жителей области сохранять спокойствие и не допускать дестабилизации ситуации. Лидеры протестующих в Астане нефтяников также выступили с заявлением.

По информации пресс-службы «КазМунайГаза», остановившие ранее работу предприятия Мангистауской области возобновили свою деятельность.

Утром 12 апреля протестовавшие в Астане нефтяники выехали на поезде в Жанаозен.

14 апреля сообщалось о том, что переговоры с инициативной группой работников из Жанаозена продолжаются.

20 апреля в Жанаозене приступила к работе специальная рабочая группа, сформированная из числа сотрудников «КазМунайГаза», с целью анализа деятельности нефтедобывающих и нефтесервисных предприятий города.



