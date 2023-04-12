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    Должностные лица акимата Алматы подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере

    12 Апреля 2023, 19:15

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционная служба проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц акимата города Алматы и других лиц по факту мошенничества в особо крупном размере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «В ходе расследования выявлены нарушения порядка реализации коммунальной собственности (конфискованные по приговору суда 3 коттеджа и 2 квартиры) напрямую аффилированным физическим лицам по заведомо заниженной стоимости на основании ложных отчетов об оценке (стоимость объектов занижена в несколько раз), - сообщили в Антикоре. - Ущерб государству в результате их преступных действий составил 819 млн тенге (разница в стоимости объектов недвижимости). Принятыми в ходе следствия мерами ущерб полностью возмещен. Трое подозреваемых лиц с санкции следственного суда помещены под домашний арест».

    В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального Кодекса иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

    В Антикоре также напомнили, что в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

    Напомним, ранее был задержан вице-министр национальной экономики Ильяс Усеров. В Антикоррупционной службе подтвердили информацию о его задержании. В СМИ сообщалось, что его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По данным пресс-службы городского суда Алматы, Ильяс Усеров арестован на два месяца.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Алматы Коррупция Акимат Мошенничество
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