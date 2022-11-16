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    Должность Президента не столько привилегия, сколько колоссальная ответственность - Глава государства

    16 Ноября 2022, 11:14

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В моем понимании, Президент – наемный менеджер, с которым народ заключает контракт на определенный период, отметил Глава государства на встрече с общественностью Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Тот, кто занимает высший государственный пост в стране в результате свободного волеизъявления граждан, фактически подписывает контракт, скрепленный голосами миллионов соотечественников.

    Поэтому должность Президента не столько привилегия, сколько колоссальная ответственность. Каждый, кто занимал и будет занимать этот пост, будет держать ответ перед тремя самыми взыскательными судьями – народом, историей и своей совестью.

    Доверие – это самая благодатная почва, которая рождает благополучие, развитие и социальную сплоченность», - отметил Президент РК.


    Фото: t.me/bort_01
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