Должность Президента не столько привилегия, сколько колоссальная ответственность - Глава государства

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В моем понимании, Президент – наемный менеджер, с которым народ заключает контракт на определенный период, отметил Глава государства на встрече с общественностью Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Тот, кто занимает высший государственный пост в стране в результате свободного волеизъявления граждан, фактически подписывает контракт, скрепленный голосами миллионов соотечественников.

Поэтому должность Президента не столько привилегия, сколько колоссальная ответственность. Каждый, кто занимал и будет занимать этот пост, будет держать ответ перед тремя самыми взыскательными судьями – народом, историей и своей совестью.

Доверие – это самая благодатная почва, которая рождает благополучие, развитие и социальную сплоченность», - отметил Президент РК.





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