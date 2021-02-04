Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Должность премьер-министра будет упразднена в Кыргызстане

    4 Февраля 2021, 16:37

    БИШКЕК. КАБАР – КАЗИНФОРМ - Должность премьер-министра Кыргызстана будет упразднена. Об этом на своем Telegram-канале написал Президент страны Садыр Жапаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство КАБАР.

    Садыр Жапаров сообщил, что уберут и дублирующие министерства. Глава Кыргызстана пишет, что есть как минимум 6 месяцев, а до этого правительство будет работать.

    «За это время ожидается принятие новой Конституции и новых законов. В рамках принятия новой Конституции пройдут новые реформы, изменения, приведем новые профессиональные кадры, которые пройдут проверку только на основе закона», - сообщил он.

    Садыр Жапаров добавил, что для реализации указанных задач требуется время.

    Напомним, 10 января в Кыргызстане прошли досрочные президентские выборы. 28 января Садыр Жапаров вступил в должность президента Кыргызстана. 3 февраля он подписал Указ о назначении Марипова Улукбека премьер-министром КР. Также Садыр Жапаров подписал Указ о назначении членов правительства КР.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Кыргызстан Политические реформы
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Чуйской области Кыргызстана горит нефтебаза
    В пяти принятых нормативных постановлениях нормы признаны неконституционными – Эльвира Азимова
    Казахстан является важнейшим экономическим партнером в Центральной Азии – президент Германии
    Ряд документов подписали по итогам визита Франка-Вальтера Штайнмайера в Казахстан
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    5 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей