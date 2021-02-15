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    Должно быть внедрено видеонаблюдение в местах заключения и на полицейских участках - Касым-Жомарт Токаев

    15 Февраля 2021, 19:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На совещании с руководством Генпрокуратуры Президент РК Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач по обеспечению защиты прав граждан и предпринимателей, передает МИА «Казинформ».

    «На совещании с руководством Генпрокуратуры поставил ряд задач по обеспечению защиты прав граждан и предпринимателей, Следует искоренить нарушения закона в ходе следствия. Должно быть внедрено сплошное видеонаблюдение в местах заключения и на полицейских участках», - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Президент Казахстана Генпрокуратура МВД РК
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