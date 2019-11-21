Должников по алиментам трудоустраивают в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Должников по алиментам трудоустраивают в Актюбинской области. Прокурорами приняты меры по трудоустройству 584 должников, которые после этого возобновили выплату алиментов для своих детей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

«Была проведена коллегия прокуратуры области, на которой рассмотрели проблемные вопросы взыскания алиментов, обсуждены пути решения проблем. По инициативе прокуратуры во всех районах были проведены ярмарки вакансий. На учет были постановлены в качестве безработных 1805 лиц, 584 должников по алиментам были трудоустроены, после чего они возобновили выплату алиментов. Всего принятыми мерами погашены долги по алиментам в отношении 1684 детей на общую сумму 178 млн тенге. 216 неплательщиков привлечены к административной ответственности, за уклонение от уплаты алиментов», - сообщил представитель пресс-службы прокуратуры Оркен Ещанов.

Кроме того, должников предупредили об уголовной ответственности за неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей, влекущей ответственность вплоть до лишения свободы сроком до 2 лет.