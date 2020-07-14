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    Должники будут получать SMS о возбуждении исполнительного производства - Минюст

    14 Июля 2020, 14:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане должники будут получать информацию о возбуждении исполнительного производства через SMS-оповещения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со сылкой на пресс-службу Министерства юстиции РК.

    В ведомстве отмечают, что теперь должникам на номер сотового телефона будут приходить информация о возбуждении исполнительного производства, о принимаемых ограничительных мерах исполнения и другие сведения по делу.

    Отмечено, что 27 июня текущего года Президентом РК подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования исполнительного производства и уголовного законодательства».

    Законом совершенствуется институт уведомления сторон исполнительного производства.

    Введена норма по переходу на электронное уведомление граждан путем SMS-оповещения на номер сотового телефона.

    Основные преимущества использования SMS-оповещения - оперативное и своевременное получение на номер сотового телефона информации о возбуждении исполнительного производства, о принимаемых ограничительных мерах исполнения и других сведениях по делу.

    Кроме того, данный сервис экономит средства должников. К примеру, если стоимость одного заказного письма с уведомлением - 350 тенге, такое же извещение посредством SMS будет стоить примерно 20 тенге. Согласно закону, стоимость причисляется к расходам и взыскивается с должника.

    «При этом не исключается полностью возможность уведомления либо извещения почтовой связью. Только в случае невозможности уведомления, к примеру, посредством SMS, судебный исполнитель будет применять обычную почтовую связь с уведомлением. Закон вступил в силу 8 июля 2020 года, по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования», - добавляет пресс-служба.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минюст Цифровой Казахстан
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