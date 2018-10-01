Должна быть четкая реализация Послания - мажилисмены

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса находятся в регионах Казахстана, где проводят встречи с жителями областных центров, моногородов, а также отдаленных аулов и сел. Одни из первых встреч состоялись в Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Главная тема встреч - Послание Главы государства, а также законотворческая работа в текущей сессии.

В селе Есиль Осакаровского района Карагандинской области побывали депутаты Мажилиса, члены фракции партии «Нұр Отан» Павел Казанцев и Ирина Унжакова.

В Центральной районной библиотеке парламентарии встретились с сельской молодежью, уделив особое внимание вопросам социального развития, а также поддержке молодежи.

При этом Павел Казанцев подчеркнул важность эффективной реализации проектов, предложенных Президентом Казахстана в своем Послании.

«Елбасы отметил проект «Ауыл - ел бесігі». Есть четкий план, теперь должна быть четкая реализация», - сказал мажилисмен.

Депутаты Мажилиса Жанат Джарасов, Тарас Хитуов и Ерсултан Бектурганов с рабочей поездкой находятся в Восточно-Казахстанской области.

Первые встречи в селе Самарское в Кокпектинском районе состоялись с аграриями, работниками бюджетной сферы, пенсионерами и госслужащими. Сельчане интересовались вопросами повышения заработной платы, доступности госуслуг, медицинского обеспечения, образования.

В этот же день народные избранники посетили крупнейшее промышленное предприятие региона - Ульбинский металлургический завод, где побеседовали с рабочими танталового производства. Это единственное на территории СНГ и одно из крупнейших в мире предприятий, имеющее полный производственный цикл от переработки тантал-ниобийсодержащего сырья до готовой продукции.

На встрече подняты вопросы ЖКХ, в том числе мониторинга и контроля над монополистами, введения системы обязательного социального медицинского страхования, развития бесплатных спортивных секций для детей, минимальной заработной платы и др.

А в городе Усть-Каменогорске свои встречи проводит мажилисмен от парламентской фракции ДПК «Ак жол» Берик Дюсембинов.

За круглым столом с предпринимателями и коллективом областного департамента государственных доходов депутат обсудил вопросы налоговой амнистии в отношении добросовестных предпринимателей.

«Как партия бизнеса, мы отмечаем целый ряд поручений в поддержку предпринимательства: продление ДКБ-2020, наведение порядка в тарифах на услуги монополистов, защита бизнеса от уголовного преследования, поддержка казахстанских экспортеров на рынках ЕАЭС, насыщение внутреннего рынка ТНП и другие. Поставленные в Послании Президента задачи во многом созвучны тем, которые поднимает «Ак жол». Наша партия будет продолжать работу в выбранном направлении», - отметил, выступая перед собравшимися, Б. Дюсембинов.

Говоря о депутатской работе в Мажилисе, депутат остановился на предложениях фракции «Ак жол» по сокращению сроков исковой давности по налоговым спорам. По словам парламентария, фракция неоднократно обращала внимание Правительства на эту ситуацию и предлагала сократить указанный срок с 5 до 3 лет.

А депутат Мажилиса, член фракции «Народные коммунисты» Магеррам Магеррамов обсудил направления Послании Президента с представителями этнокультурных центров Алматинской области. Встреча прошла в Доме дружбы города Талдыкоргана. Особое внимание уделено повышению статуса учителя, возможностям госпрограммы «7-20-25», доступного здравоохранения, повышения заработной платы.