должен превышать

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телерадиокомплекс президента РК
Международное информационное агентство «Казинформ»
Тренды
Акорда
Назначения
Происшествия
kz
qz
ру
en
中文
ўз
ق ز
В мире
Центральная Азия
Евразия
Ближний Восток
Америка
Африка
Происшествия
Казахстан
Регионы
Общество
Закон и Право
Культура
Спорт
Политика
Президент
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18:11, 25 Ноябрь 2021 | GMT +6
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